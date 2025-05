Mara Venier resta a Domenica In e condurrà la 50esima edizione | i rumors sulla prossima stagione del programma

Mara Venier continuerà a essere la conduttrice di Domenica In, confermando le voci che la vedono al timone della storica trasmissione per la sua 50esima edizione. Nonostante i ripetuti rumors su un possibile addio, la popolare presentatrice di Rai1 sarà nuovamente protagonista, promettendo un emotivo viaggio nel mondo dello spettacolo. Continua a leggere...

Nonostante avesse spesso minacciato l'addio, Mara Venier resterà alla guida di Domenica In. Stando alle prime indiscrezioni, sarà lei a condurre la prossima stagione del programma di Rai1, arrivato alla 50esima edizione. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mara Venier resta a Domenica In e condurrà la 50esima edizione: i rumors sulla prossima stagione del programma

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mara Venier resta alla conduzione di Domenica In: ma chi l’affiancherà?

Si legge su notizieweblive.it: In occasione dei 50 anni di Domenica In, Mara Venier non si esime dal restare al timone del noto programma di Raiuno. Una delle punte di diamante della Rai resta ben salda al timone dell’intrattenimen ...

Mara Venier non lascia Domenica IN: si festeggiano con lei i 50 anni del programma

Lo riporta ultimenotizieflash.com: Mara Venier non molla. Sarà una edizione importante la prossima di Domenica IN. Si festeggeranno infatti i 50 anni del programma, che debuttò con Corrado, come la stessa conduttrice ha ricordato in qu ...

Mara Venier conduce ancora Domenica In? Posto in bilico/ “Il mio sogno? Che tempo che fa”

Scrive ilsussidiario.net: Mara Venier resta o lascia Domenica In? Il suo destino è incerto, ma lei fa una confessione scioccante su un altro programma.

Potrebbe interessarti su Zazoom

ASCOLTI TV DOMENICA 3 GENNAIO : PROSEGUE IL SUCCESSO DI MARA VENIER

PROSEGUE IL SUCCESSO DI ‘DOMENICA IN’ CON MARA VENIER CHE INAUGURA IL NUOVO ANNO CON UNA MEDIA DI OLTRE 3 MILIONI E 623 MILA TELESPETTATORI LA PRIMA PUNTATA DEL 2021 TOTALIZZA OLTRE IL 18% DI SHARE CON 3.