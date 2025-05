Mara Venier elogia Fazio al Salone del Libro di Torino | La RAI ha perso…

Mara Venier ha espresso il suo rammarico per la perdita di "Che Tempo Che Fa" dalla RAI durante il Salone del Libro di Torino. La "Zia d'Italia" ha elogiato il programma sul Nove, sottolineando la libertà e il successo raggiunti, ricevendo un caloroso consenso da parte del pubblico presente.

La Zia d'Italia ha espresso rammarico per la perdita di Che Tempo Che Fa dalla RAI, lodando la libertà e il successo ottenuti dal programma sul Nove, ricevendo un caloroso consenso dal pubblico presente al Salone del Libro di Torino

Salone del Libro, "Fabio non fa mai la pipì in sei ore di Che tempo che fa": Fazio, Venier, Littizzetto e la tv fatta con leggerezza

Ve lo ricordate Tre cuori in affitto? Mara (Venier), Luciana (Littizzetto) e Fabio (Fazio). Potrebbero davvero essere gli interpreti giocosi di una sit-com dove ci si prende in giro con ferocia fino a ...

"Faccio fatica, le cose non vanno bene": la confessione di Mara Venier

Durante il Salone del Libro 2025, Mara Venier ha condiviso le difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi: il video.

Mara Venier: «Che tempo che fa? La Rai ha perso il programma più bello». Fazio: io ora godo di assoluta libertà

Mara Venier non ha dubbi: «Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d'accordo con me».

