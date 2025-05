Da due anni "Che tempo che fa" va in onda sul Nove, ma in Rai - a quanto pare - ancora se ne parla. Mara Venier, ospite al Salone del libro di Torino insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, non ha dubbi: "Ha perso il programma più bello". Una dichiarazione che sta facendo parecchio rumore. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Mara Venier: "Con 'Che tempo che fa la Rai ha perso il programma più bello". Fazio replica