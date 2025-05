Mara Favro chiesta proroga per nuovi esami sul cadavere della 51enne | approfondimenti sulle ossa

Mara Favro, la 51enne scomparsa da Chiomonte, è stata trovata morta dopo settimane di ricerche. Il medico legale Roberto Testi ha richiesto una proroga per effettuare nuovi esami sulle ossa della vittima, mentre si attende con apprensione l'esito dell'autopsia, che potrebbe arrivare fra un mese. L'inchiesta continua a fare chiarezza sulle circostanze della tragica scomparsa.

Potrebbero arrivare tra un mese i risultati dell'autopsia sui resti di Mara Favro, la 51enne scomparsa da Chiomonte nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 e trovata morta nelle scorse settimane. Il medico legale Roberto Testi, che si sta occupando dell'esame autoptico per conto della Procura, ha richiesto una proroga di 30 giorni per eseguire ulteriori approfondimenti sulle ossa. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mara Favro, chiesta proroga per nuovi esami sul cadavere della 51enne: approfondimenti sulle ossa

Approfondimenti da altre fonti

Mara Favro, chiesta proroga per nuovi esami sul cadavere della 51enne: approfondimenti sulle ossa

Si legge su fanpage.it: Potrebbero arrivare tra un mese i risultati dell'autopsia sui resti di Mara Favro, la 51enne scomparsa da Chiomonte nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 ...

Un altro mese di analisi sui resti di Mara Favro: la richiesta del medico legale

Lo riporta rainews.it: Gli accertamenti dell'esperto incaricato dalla Procura dovrebbe aiutare a stabilire le cause del decesso. Sequestrata l'autovettura di Milione dopo l'arresto per violazione della sorveglianza speciale ...

Mara Favro, arrestato Luca Milione/ Datore di lavoro indagato per omicidio, nei guai per altro procedimento

Come scrive ilsussidiario.net: Mara Favro, arrestato il datore di lavoro Luca Milione per un altro procedimento. L'uomo è ancora indagato per l'omicidio della 50enne ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uccide la moglie a martellate : Arrestato 51enne a Vicenza

Un uomo di 51 anni ha impugnato il martello e si è scagliato contro la moglie di 39 anni, uccidendola.