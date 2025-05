Mantova rapina a mano armata all’Eurospin | denunciato 22enne straniero

A Mantova, un giovane di 22 anni originario del Camerun è stato denunciato per una rapina a mano armata avvenuta all'Eurospin. L'uomo, armato di pistola, ha minacciato le cassiere per farsi consegnare il fondo cassa, creando panico nel supermercato. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

L’uomo, originario del Camerun, si è presentato davanti alle cassiere, brandendo una pistola. Sotto minaccia si era fatto consegnare il fondo cassa 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mantova, rapina a mano armata all’Eurospin: denunciato 22enne straniero

