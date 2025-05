Manifestazione antifascista | caos traffico nel pomeriggio

si è svolta recentemente in città. La manifestazione, prevista per il pomeriggio, potrebbe generare disagi significativi al traffico, mentre i cittadini si preparano a riempire le strade per esprimere il loro dissenso contro il fascismo. Attese ripercussioni anche sui mezzi pubblici e le arterie principali di Genova.

Potrebbe essere un pomeriggio complicato sul fronte della viabilità. Venerdì 16 maggio, infatti, Genova Antifascista ha lanciato una manifestazione da Brignole alla sede di Casa Pound in via Montevideo. Un corteo che arriva dopo le polemiche sul saluto romano e la manifestazione neofascista che. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Manifestazione antifascista: caos traffico nel pomeriggio

Antifascisti in piazza, venerdì corteo per le vie di Genova: rischio caos traffico

La manifestazione organizzata in risposta alla commemorazione che si è svolta domenica 4 maggio in ricordo di Ugo Venturini da parte di Casapound con alcuni manifestanti di estrema destra

Antifascisti in piazza, oggi corteo per le vie di Genova: rischio caos traffico

La manifestazione organizzata in risposta alla commemorazione che si è svolta domenica 4 maggio in ricordo di Ugo Venturini da parte di Casapound con alcuni manifestanti di estrema destra

25 Aprile, doppio corteo di Genova Antifascista e studenti. Pomeriggio con traffico nel caos

Traffico paralizzato o rallentato, a seconda delle strade, fra circonvallazione a monte e il centro cittadino

