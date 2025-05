PALERMO (ITALPRESS) – “Un numero così alto di Comuni in dissesto e pre dissesto rappresenta una grande emergenza, con relative difficoltà a erogare servizi fondamentali per i cittadini come scuola e trasporti. È molto importante avviare un percorso che favorisca l’equilibrio finanziario dei Comuni, lavorando su alcuni temi che hanno grande rilevanza a livello nazionale e in Sicilia trovano un’emergenza particolare: riscossione, trasferimenti, personale; da parte nostra c’è grande impegno per aiutare i Comuni siciliani a ritrovare equilibrio”. Lo ha detto il presidente Nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell’assemblea di Anci Sicilia, al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. xd8vbomca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - Manfredi “Anci al fianco dei comuni siciliani”