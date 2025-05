Mandragora | Whispers of the Witch Tree – Recensione PS5 | La bellezza della decadenza

In "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" per PS5, la bellezza della decadenza si fa protagonista. Questo titolo si distingue in un panorama videoludico ricco di sorprese, abbracciando un'estetica affascinante e una narrativa avvincente. Esploriamo come l'arte e il gameplay si intrecciano per creare un'esperienza memorabile e unica.

Nel variegato panorama del videogioco moderno, lo sappiamo tutti, i modi per stupire non mancano mai. C’è chi punta tutto sull’impatto visivo, per regalare la proverbiale esperienza “stacca mascella” più realistica della realtà; c’è chi, invece, cerca di rifuggire dalla mediocrità aggrappandosi a meccaniche consolidate, per poi rielaborarle in modo unico e distintivo. E poi, un po’ dal nulla, c’è Mandragora: Whispers of the Witch Tree, un titolo “obliquo” che si muove a metà strada tra suggestione artistica e rigore ludico: una piccola sorpresa che unisce la struttura ricorsiva del metroidvania alla brutalità, oseremmo dire quasi sistemica, del soulslike. Non certo una formula innovativa, questo è chiaro, ma forte di un’interpretazione personale e decisa, in grado di incantare anche lo sguardo più esigente ancor prima che si passi al sibilo delle lame. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Recensione (PS5): La bellezza della decadenza

