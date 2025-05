Mancini scherza su Inzaghi | Lo chiesi io e l’ho allenato qualcosa ha imparato…

Mancini, la battuta sul Inzaghi da parte del grande ex che lo ha avuto a disposizione ai tempi della Lazio: le sue parole. In un’intervista con DAZN, in occasione dell’evento per celebrare i 25 anni dalla conquista del titolo della Lazio, Roberto Mancini ha discusso anche della sfida che coinvolge l’ Inter e il Napoli nelle ultime partite di Serie A per la lotta allo scudetto. Di seguito sono riportate le opinioni del tecnico vincitore dell’Europeo 2020 con l’Italia, che ha guidato l’Inter in due periodi diversi. LE PAROLE DI ROBERTO MANCINI – « E’ stato un bellissimo campionato, dispiace l’Atalanta nona abbia lottato fino alla fine perché poteva essere l’outsider. Napoli e Inter stanno meritando di lottare fino alla fine. La pressione? Dipende dal carattere degli allenatori. Bisogna comunque fare il massimo per vincere, senza pensare al diretto avversario. 🔗Leggi su Internews24.com

