Mancini scherza su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che si sta giocando in queste ultime partite sia lo scudetto che la Champions League. L’ex tecnico della Nazionale azzurra fa una bella sottolineatura. APPASSIONANTE – Roberto Mancini, incalzato da DAZN, ha detto la sua sulle ultime partite di campionato, focalizzandosi in particolar modo sulla corsa scudetto: « Siamo alla fine, credo sia stato un bellissimo campionato, dispiace per l’Atalanta che poteva essere l’outsider. Ma credo che Napoli e Inter stiano meritando di giocarsi lo scudetto fino alla fine. Corsa avvincente, ma anche per la Champions League ». L’allenatore ha presenziato ieri sera all’evento dedicato al venticinquesimo anniversario della vittoria dello scudetto della Lazio nel 2000. PENSARE A SE STESSI – Mancini, da allenatore ha vissuto situazioni del genere, tant’è che ha voluto dire un consiglio sia ad Antonio Conte che a Simone Inzaghi: « Dipenda dal carattere degli allenatori, ma si deve pensare a vincere senza pensare al diretto avversario ». 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Mancini: «Inzaghi? L’ho preso e l’ho allenato, qualcosa ha imparato»