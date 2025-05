Qualcuno vi intravede una forma d’arte, una sorta di capacità o abilità nell’evitare di essere colti in flagranza, per altri è semplicemente un modo come un altro per ingannare i sistemi di valutazione scolastici. Stiamo parlando del cheating, espressione inglese che significa “imbrogliare” ma che nel contesto scolastico può anche essere intesa come “copiare”. L'articolo Mamma e papà hanno copiato più dei figli? Il cheating scolastico alimenta il dibattito sui sistemi di valutazione. Ciò che è cambiato non è il numero, ma la percezione del fenomeno . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it