Maltratta la propria donna per anni obbligandola anche al sesso violento Ammonito dal questore

Un uomo di 45 anni, proveniente dall'Europa dell'est, è stato ammonito d'urgenza dal questore di Ancona per anni di maltrattamenti e violenze sulla compagna. Le sue azioni, che includevano anche atti di sesso violento, hanno rivelato una grave distorsione del concetto di amore, portando le autorità a intervenire per proteggere la donna.

ANCONA – Ammonito d'urgenza per aver maltrattato la compagna per anni. È quanto ha deciso il questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di un uomo di 45 anni, proveniente dall'Europa dell'est, reo di aver maltrattato e vessato la donna che sosteneva di amare, ma che in realtà ha troppe.

