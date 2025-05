Maltempo | la Puglia ancora fra le regioni in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La Puglia è nuovamente in allerta a causa del maltempo, con la protezione civile che ha segnalato la possibilità di temporali intensi. Anche altre regioni, come parte della Calabria, sono interessate da condizioni meteorologiche avverse, con codice arancione in vigore. Si raccomanda la massima prudenza ai cittadini.

Anche oggi alcune regioni d’Italia in allerta per temporali. Parte della Calabria è in codice arancione (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In allerta anche la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia ancora fra le regioni in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia ancora fra le regioni in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Cosa riportano altre fonti

Maltempo: la Puglia ancora fra le regioni in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Come scrive noinotizie.it: Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o ...

Maltempo in arrivo: temporali e allerta meteo in Sicilia e altre regioni

Scrive notizie.it: Domani attese forti piogge e rischio idrogeologico in diverse regioni italiane.

Allerta meteo arancione e gialla per domani 16 maggio, scuole chiuse per maltempo: le regioni a rischio

Si legge su fanpage.it: Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l’Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha valutato un’allerta meteo aranci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo e allerta meteo: neve e scuole chiuse in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia

Il maltempo continua a colpire l'Italia, con temperature rigide, neve a bassa quota e venti intensi che interessano il Sud.