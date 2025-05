Arezzo, 16 maggio 2025 – Il forte vento che nella notte fra giovedì e venerdì si è abbattuto su Sansepolcro ha lasciato segni profondi sul territorio. Molteplici i casi che registrano ferite al patrimonio arboreo, come evidenziato dalla ricognizione che di prima mattina il personale dell’Ufficio Ambiente comunale ha documentato effettuando un’ampia ricognizione sull’intera area. Tre piante sono cadute in via Tiberina Sud, con il caso più grave di un tiglio crollato su una abitazione privata. Un albero ha ceduto al parcheggio di San Puccio dove altri due fusti sono stati abbattuti perché considerati pericolosi. Cadute registrate anche in via Bartolomeo della Gatta e sulla strada che porta al convento di Montecasale. Altri casi si sono verificati in via Del Tevere, nella frazione di Gricignano, e al giardino di Porta del Ponte. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento