Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 17 maggio | le regioni a rischio

Domani, 17 maggio, l'Italia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo gialla per temporali. Nonostante un generale miglioramento del clima, alcune regioni saranno a rischio di piogge intense. La Protezione civile ha emesso avvisi specifici per garantire la sicurezza della popolazione. Continua a leggere per scoprire quali aree sono interessate.

In un contesto di generale miglioramento del tempo, domani non mancheranno piogge e temporali su alcune regioni. La Protezione civile ha valutato per sabato 17 maggio una nuova allerta meteo gialla per temporali in tre regioni. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 maggio: le regioni a rischio

