Malore fatale al volante Muore a 400 metri da casa

Un tragico incidente ha segnato la vita di Giorgio Buratti, agricoltore in pensione di 68 anni, che ha perso la vita a soli 400 metri da casa. Stroncato da un malore fatale mentre era al volante, la sua auto ha sbandato, ribaltandosi e fermandosi sulla fiancata. Una giornata che ha cambiato per sempre il destino di una comunità .

Accusa un malore fatale mentre è alla guida della sua auto. Il mezzo sale sul greppo dopo aver sbandato e si ribalta, adagiandosi sulla fiancata, dal lato del conducente, a bordo strada. È morto così Giorgio Buratti, 68 anni, agricoltore in pensione. Viveva a circa quattrocento metri da dove è avvenuto il tragico incidente, in località Consalvi, lungo la strada che da Macerata va verso Pollenza. L’allarme è scattato ieri, intorno all’ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno e mezzo, in via Galilei. Il 68enne, che si trovava alla guida di una Opel Meriva, in compagnia di un amico, che era seduto sul sedile passeggero, si è sentito male improvvisamente, mentre procedeva in direzione di Macerata. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, l’auto ha cominciato a sbandare, poi ha urtato il greppo che costeggia la sede stradale e si è ribaltata. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale al volante. Muore a 400 metri da casa

