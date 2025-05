Malattie rare Coccia Nemo An | Formazione e comunicazione per cure Sla su misura

Malattie rare e cura su misura: l'integrazione tra ospedale e territorio è fondamentale per affrontare la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La formazione e la comunicazione rappresentano aspetti cruciali per sviluppare Percorsi Diagnostico Assistenziali (Pdta) efficaci, migliorando così la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

(Adnkronos) – L'integrazione ospedale-territorio è una questione complessa da organizzare, ma ci sono "2 aspetti cruciali su cui si può intervenire: la formazione e la comunicazione". Anche per la persona con Sla, sclerosi laterale amiotrofica, ci sono i Pdta, percorsi diagnostico assistenziali, "ormai fortunatamente diffusi in molte regioni e territori, e spesso sono costruiti accuratamente .

