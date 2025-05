Malattie rare Coccia Nemo An | Formazione e comunicazione per cure Sla su misura

Il progetto "Coccia Nemo" si propone di migliorare la cura delle malattie rare, come la SLA, attraverso una formazione specifica e una comunicazione efficace. Grazie alla collaborazione tra Aisla e la Regione Marche, gli infermieri del territorio possono acquisire competenze fondamentali per garantire un'assistenza su misura ai pazienti, facilitando l'integrazione ospedale-territorio.

'di riferimento la collaborazione Aisla e Regione Marche su infermieri del territorio' Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - L’integrazione ospedale-territorio è una questione complessa da organizzare, ma ci sono "2 aspetti cruciali su cui si può intervenire: la formazione e la comunicazione”. A 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Coccia (Nemo An): "Formazione e comunicazione per cure Sla su misura"

Malattie rare, Coccia (Nemo An): "Formazione e comunicazione per cure Sla su misura"

