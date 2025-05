Malattie rare Coccia Nemo An | Formazione e comunicazione per cure Sla su misura

L'integrazione tra ospedale e territorio è fondamentale nella gestione delle malattie rare, come la SLA. La formazione e la comunicazione sono aspetti chiave per migliorare le cure su misura, attraverso i percorsi diagnostico-assistenziali (Pdta). Questi strumenti mirano a garantire un supporto adeguato e personalizzato per le persone affette, promuovendo una gestione più efficace della malattia.

(Adnkronos) – L'integrazione ospedale-territorio è una questione complessa da organizzare, ma ci sono "2 aspetti cruciali su cui si può intervenire: la formazione e la comunicazione". Anche per la persona con Sla, sclerosi laterale amiotrofica, ci sono i Pdta, percorsi diagnostico assistenziali, "ormai fortunatamente diffusi in molte regioni e territori, e spesso sono costruiti accuratamente .

Malattie rare, Coccia (Nemo An): "Formazione e comunicazione per cure Sla su misura"

