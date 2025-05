Malattie croniche intestinali in aumento tra gli under 20 | quali sono i sintomi e come si curano

Salute giovanile è allarmante: le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) mostrano un aumento del 25% tra gli under 20 negli ultimi 15 anni. Questi disturbi, caratterizzati da sintomi debilitanti, richiedono un'attenzione crescente. Esploriamo sintomi e opzioni di cura per affrontare questo fenomeno in crescita e migliorare la qualità della vita dei giovani colpiti.

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) colpiscono di più e sempre più precocemente. Tanto che negli ultimi 15 anni la prevalenza nei giovani under 20 è aumentata del 25% secondo uno studio condotto negli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista Gastroenterology. L’impatto sulla. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Malattie croniche intestinali in aumento tra gli under 20: quali sono i sintomi e come si curano

Malattie infiammatorie croniche intestinali

Riporta askanews.it: Roma, 15 mag. – L’Università Federico II ’fa scuola’ nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), vale a dire colite ulcerosa e malattia di Crohn: prende il via oggi a Napo ...

