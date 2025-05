Mainz-Leverkusen il pronostico di Bundesliga | X Primo Tempo e non solo

L’estate sta arrivando ed i principali campionati internazionali chiuderanno presto i battenti. Tra questi c’è la Bundesliga, arrivata alla sua ultima giornata. Una delle gare in programma in quest’ultimo turno metterà contrapposte due squadre che militano nelle posizioni nobili della classifica. Stiamo parlando di Mainz e Bayer Leverkusen, pronte a scendere in campo domani sabato 17 maggio alle 15:30 alla MEWA Arena. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-0 per le Aspirine, desiderose di concludere in bellezza la stagione pur essendo sicure del secondo posto. I padroni di casa, invece, tenteranno di staccare il pass per la prossima Conference League. L’andamento di Mainz e Leverkusen. La vittoria per 4-1 con il Bochum ha lanciato il Mainz, che vede avvicinarsi sempre di più la qualificazione alla Conference League. 🔗Leggi su Sololaroma.it

