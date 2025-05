mahmood a bologna super show all unipol arena

Quando nel 2019 salì sul palco del Festival di Sanremo, Mahmood era un giovane talento di quella che viene definita ‘ urban music ’, che mescola il soul e l’hip hop afro americano, con una grande passione per la melodia italiana. Arricchendo i ritmi con temi sia sociali che introspettivi, personali, riflesso di quella che fase di ‘attraversamento’ che è l’adolescenza. Soldi, brano che, dietro la facile suggestione della canzone pop, conteneva una riflessione più ampia sul senso del sentirsi straniero ovunque, vinse la più importante manifestazione nazionale musicale e lui divenne rapidamente una celebrità. Fama in continua crescita che lo porta sabato 17 maggio (ore 21), a esibirsi nel grande spazio della Unipol Arena di Casalecchio con il suo tour N.L.D.A. che sta per Nei Letti Degli Altri, titolo del suo nuovo album. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

