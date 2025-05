Maggio di Pizzofalcone 2025 eventi weekend del 17 e 18 maggio

Maggio di Pizzofalcone 2025 offre un weekend ricco di eventi culturali il 17 e 18 maggio. I partecipanti potranno godere di visite guidate gratuite, spettacoli itineranti e momenti musicali in suggestivi luoghi storici. Non perdere l'occasione di scoprire le meraviglie di Pizzofalcone! Ecco tutte le informazioni per prenotare.

Maggio di Pizzofalcone 2025 un weekend di appuntamenti culturali. Il pubblico potr√† partecipare, con prenotazione, a visite guidate gratuite,¬†spettacoli itineranti e momenti musicali in luoghi di grande fascino e valore storico. Qui tutte le info. Prosegue anche in questo week end il programma della rassegna¬†Maggio di Pizzofalcone 2025¬†con due giornate piene di appuntamenti culturali per . 🔗Leggi su 2anews.it ¬© 2anews.it - Maggio di Pizzofalcone 2025, eventi weekend del 17 e 18 maggio

Su questo argomento da altre fonti

INIZIATIVA - Maggio di Pizzofalcone 2025: Weekend con visite guidate, musica e spettacoli, il programma

Riporta napolimagazine.com: Prosegue anche in questo week end il programma della rassegna Maggio di Pizzofalcone 2025 con due giornate piene di appuntamenti culturali per riscoprire questa suggestiva parte della città di Napoli ...

Maggio di Pizzofalcone 2025, eventi gratuiti a Napoli per un mese

Secondo napolike.it: Visite guidate, spettacoli e mostre nel cuore antico di Napoli: torna il Maggio di Pizzofalcone con eventi gratuiti fino al 31 maggio.

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 maggio

Riporta napolitoday.it: La Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti, le Ebbanesis, Danilo Rea e Toquinho al Trianon Viviani, Biagio Izzo al Troisi, Dinosaurs Experience alla Mostra d'Oltremare, lo S ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.