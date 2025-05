Mafia pizzo a Misilmeri | scattano tre condanne in Appello

Tre condanne sono state emesse dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di membri della famiglia mafiosa di Misilmeri. Salvatore Baiamonte, già condannato a 11 anni e 8 mesi, ha visto la sua pena ridotta a 10 anni e 4 mesi. Altri due imputati sono stati anch'essi riconosciuti colpevoli nel contesto del clan mafioso locale.

La quarta sezione della Corte di appello di Palermo ha condannato tre imputati ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Misilmeri: si tratta di Salvatore Baiamonte, che ha avuto 10 anni e 4 mesi, con una riduzione rispetto al primo processo, quando aveva avuto 11 anni e 8 mesi; Alessandro.

