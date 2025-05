La scorsa settimana abbiamo avuto due extra omnes nello stesso giorno, quello del Vaticano per l’elezione del Papa e quello annunciato dall’agenzia di comunicazione Cenacoli con il progetto “madenotinitaly” alla Camera dei Deputati, dove il “fuori tutti” ha riguardato i prodotti dell’italian sounding. Quest’ultimo allontanamento non vuole essere temporaneo ma definitivo e riguarda i prodotti dell’agroalimentare che, all’estero, sfruttano l’assonanza con l’italiano per vendere, giocando sulla qualità che evoca il nome del nostro paese. Madeinitaly.com è una piattaforma online dove si può segnalare un prodotto che sfrutta l’italian sounding, indicare il paese e la città dove è stato trovato, comunicarne il prezzo, caricare una foto e aggiungere delle note personali. “Lo scopo – spiega Livio Buffo, ceo di Cenacoli e fondatore di oscarwine – è quello di combattere un fenomeno che, ogni anno, costa alle nostre aziende miliardi di euro di fatturato in meno: gli Stati Uniti sono il paese dove il fenomeno è più radicato. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Madenotinitaly": il "fuori tutti" dell'italian sounding alla Camera