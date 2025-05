Macron replica a Meloni | Invio di truppe in Ucraina? Evitiamo di diffondere false informazioni | ce ne sono già abbastanza da parte russa

Emmanuel Macron risponde a Giorgia Meloni, sottolineando che non c'è stata alcuna proposta di inviare truppe in Ucraina. "C'è stato un errore di interpretazione", afferma Macron, chiarendo che i colloqui riguardavano un cessate il fuoco. Il presidente francese invita a evitare la diffusione di informazioni fuorvianti, già abbondanti da parte della Russia.

« C’è stato un errore di interpretazione: non abbiamo parlato di inviare truppe, la discussione era per un cessate il fuoco in Ucraina, domenica e oggi». A chiarirlo è il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sulle parole di Giorgia Meloni sul vertice dei Volenterosi in Albania (a margine di quello più ampio della Comunità politica europea) a sostegno dell’Ucraina, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Trump. «Le discussioni – ha precisato il presidente francese – si sono concentrate esclusivamente sul cessate il fuoco, sia domenica a Kiev sia oggi a Tirana. Evitiamo di diffondere false informazioni: ce ne sono già abbastanza da parte russa ». L’assenza di Meloni. Dopo il recente viaggio a Kiev, che ha visto insieme Macron, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier polacco Donald Tusk, i quattro si sono ritrovati oggi in Albania per rilanciare il fronte europeo a sostegno di Kiev. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Macron replica a Meloni: «Invio di truppe in Ucraina? Evitiamo di diffondere false informazioni: ce ne sono già abbastanza da parte russa»

