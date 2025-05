Macron ' invio truppe? Guardiamoci da false informazioni'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiarito la sua posizione riguardo all'invio di truppe, sottolineando che il focus della discussione era un cessate il fuoco in Ucraina. In una conferenza, ha esortato a diffidare delle false informazioni, avvertendo che la disinformazione, in particolare quella proveniente dalla Russia, è già abbondante.

"C'è un errore di interpretazione, non abbiamo parlato di inviare truppe, la discussione era per un cessate il fuoco in Ucraina, domenica e oggi. Guardiamoci dal divulgare false informazioni, ce ne sono a sufficienza di quelle russe". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Tirana rispondendo ad una domanda sulle parole di Giorgia Meloni sul vertice dei Volenterosi in Albania. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron, 'invio truppe? Guardiamoci da false informazioni'

