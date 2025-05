Macron ' inaccettabile che Mosca rifiuti cessate il fuoco'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "inaccettabile" il rifiuto di Mosca di un cessate il fuoco, durante un incontro a Tirana. Insieme a leader europei come Keir Starmer e Donald Tusk, ha dialogato con Volodymyr Zelensky, evidenziando la necessitĂ di un accordo per la pace e la stabilitĂ nella regione.

Il nuovo rifiuto del cessate il fuoco da parte di Mosca è "inaccettabile". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Tirana. Macron, assieme a Keir Starmer, Donald Tusk, Friedrich Merz, ha poi incontrato Volodymyr Zelensky e insieme i cinque hanno sentito in collegamento Donald Trump. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron, 'inaccettabile che Mosca rifiuti cessate il fuoco'

Altre fonti ne stanno dando notizia

Macron, 'inaccettabile che Mosca rifiuti cessate il fuoco'

Come scrive ansa.it: Il nuovo rifiuto del cessate il fuoco da parte di Mosca è "inaccettabile". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Tirana. (ANSA) ...

Macron rilancia l'Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump

Riporta ilfoglio.it: Irrealistico che Kyiv si riprenda tutti i territori, ma sì alla deterrenza europea. Nuove "sanzioni secondarie" alla Russia se il Cremlino non accetterà il cessate il fuoco. Intanto c'è il via libera ...

Macron, Starmer e Merz a Kiev: “Sanzioni a Mosca se non accetta la tregua di 30 giorni”. Cremlino: “Prima stop armi all’Ucraina”

Da ilfattoquotidiano.it: I volenterosi in visita da Zelensky: i leader chiedono a Putin un cessate il fuoco di 30 giorni e minacciano ritorsioni. Dura la replica di Mosca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina-Russia - Mosca: Da Macron parole provocatorie - alimentano tensione

Uno dei due accordi prevede di dotare l'Agenzia francese allo Sviluppo (Afd) di fondi provvisori per 400 milioni di Euro e 50 milioni in doni fino al 2027 per estendere le proprie attivitĂ in Ucraina, a sostegno delle collettivitĂ locali, ha spiegato l'Eliseo.