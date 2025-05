Macellaio resta con il braccio incastrato nel tritacarne | è grave Incidente sul lavoro in un supermercato a Sapri

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un macellaio di 28 anni in un supermercato di Sapri, dove è rimasto incastrato con il braccio nel tritacarne. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono critiche. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per avviare le indagini necessarie. Continua a leggere...

Il giovane operaio è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per le indagini del caso.

