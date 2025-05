Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa? | Garlasco il retroscena spunta sui social

La vicenda delle sorelle Cappa di Garlasco continua a suscitare curiosità e dibattito. Recentemente, un retroscena legato alla figura del loro padre è emerso sui social, alimentando nuovi interrogativi. In un contesto già complesso e controverso, questo nuovo elemento riaccende l'attenzione su un caso che, a distanza di anni, resta avvolto nel mistero.

“Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa?”: Garlasco, il retroscena spunta sui social. C’è un filo sottile che separa la ricostruzione dei fatti dalla suggestione. Nel caso di Garlasco, quel filo sembra spezzarsi ogni volta che la vicenda torna sotto i riflettori. Ora, dopo anni di silenzi e sentenze, è bastato un tweet a riaccendere un fuoco mai del tutto sopito, rinnovando l’eco di vecchi interrogativi e insinuazioni che si erano fatte largo fin dai giorni successivi al delitto di Chiara Poggi. Leggi anche: Garlasco, luci puntate sulle gemelle Cappa: dov’era Stefania il giorno del delitto Leggi anche: Lutto nel cinema, addio al famoso attore: l’annuncio della famiglia Garlasco, un caso che non smette di dividere. Era il 13 agosto 2007 quando il corpo senza vita di Chiara Poggi venne ritrovato nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa?”: Garlasco, il retroscena spunta sui social

