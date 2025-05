Ma com’era la prima cerimonia degli Oscar nella Storia? In realtà molto rapida

Ebbe luogo il 16 maggio 1929 un evento che avrebbe cambiato per sempre la storia del cinema, americano e mondiale: in questa data si tenne infatti, all’Hollywood Roosevelt Hotel di Los Angeles, la prima edizione dei Premi Oscar, organizzati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) fondata 2 anni prima e presentati dal suo presidente Douglas Fairbanks. Si trattò di una cerimonia molto diversa da quelle che siamo abituati a seguire, ma che istituì la tradizione quasi centenaria di premiare le principali personalità del grande schermo con le sue iconiche statuette, il premio di gran lunga più prestigioso del settore. L’idea di organizzare questa cerimonia fu di Louis B. Mayer, fondatore di quella che sarebbe più tardi diventata la Metro-Goldwyn-Mayer e della stessa AMPAS: “Ho capito che il modo migliore per gestire i registi era quello di appendere loro delle medaglie al collo: se avessi dato loro premi e coppe, si sarebbero ammazzati pur di produrre quello che volevo. 🔗Leggi su Cultweb.it

