M5S Trento contro il terzo mandato | Se il Governo impugna usa buon senso

Il Movimento 5 Stelle di Trento si oppone fermamente alla legge provinciale che consente il terzo mandato consecutivo per il presidente della Provincia. In un contesto di incertezze politiche, il governo sembra pronto a impugnare questa norma, sollecitando decisioni pi√Ļ razionali per garantire la trasparenza e la democrazia nel panorama politico locale.

"Esprimiamo netta contrarietà alla legge provinciale approvata ad aprile che consente al presidente della Provincia autonoma di Trento di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Una norma che il governo sembra intenzionato a impugnare, nonostante le resistenze interne alla maggioranza, in.

M5S Trento contro il terzo mandato: "Se il Governo impugna usa buon senso"

Scrive trentotoday.it: Lo dichiarano Angelo Rigotti del Movimento 5 Stelle del Trentino, la referente giovani Anita Agostini e l'ex consigliere provinciale Alex Marini ...

A Trento vince il centrosinistra senza M5s. Bolzano andrà al ballottaggio

Segnala ilfoglio.it: Domenica si è votato in Trentino Alto Adige per per rinnovare i consigli comunali dei comuni ed eleggere i nuovi sindaci. Nel capoluogo trentino è stato confermato Franco Ianeselli ...

A Trento è Ianeselli-bis: è al 54,5%, Ilaria Goio al 26,70%

Lo riporta altoadige.it: A Riva del Garda Alessio Zanoni del centrosinistra distanzia Silvia Betta: 48,5 a 29,6%. A Pergine avanti il centrodestra con Morelli (42,6%) e al ballottaggio sfiderà Pintarelli che ha il 34,8%. Arco ...

