Lutto nella musica italiana addio a un nome sempre al fianco dei grandi cantanti

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica italiana, che oggi piange la scomparsa di uno dei suoi protagonisti più raffinati e amati. Una figura capace di coniugare talento, passione e umanità , diventando punto di riferimento per colleghi e appassionati, non solo nel jazz, ma nella cultura musicale italiana a tutto tondo. Con la sua arte ha saputo attraversare palchi, stili e generazioni, lasciando un’impronta profonda tanto nelle note quanto nei cuori di chi lo ha conosciuto. È morto a Bologna, all’età di 65 anni, il pianista e compositore jazz Teo Ciavarella, dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a sospendere anche gli ultimi impegni musicali. Originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, aveva scelto Bologna come casa e luogo d’elezione artistica. Lì aveva studiato al DAMS e si era affermato come uno dei pilastri della scena culturale cittadina, impegnato anche nella didattica e nella promozione musicale. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it