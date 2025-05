Emma Raducanu come Aryna Sabalenka: le scottanti rivelazioni della tennista britannica fanno luce su una questione estremamente preoccupante. “Se prima non mi importava di lasciare il bicchiere d’acqua e andare in bagno in un ristorante, ora non bevo più dallo stesso bicchiere. Questa cosa ti entra in testa”. Così aveva parlato, all’indomani della notizia che qualche mese fa ha stravolto il mondo del tennis, la campionessa bielorussa Aryna Sabalenka. Che si era detta spaventata, nello specifico, dal pensiero che l’uragano doping potesse abbattersi anche su di lei. L’uragano doping travolge Emma Raducanu: sconcertante rivelazione (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un timore figlio del fatto che a Jannik Sinner era capitato di ritrovarsi positivo ad una sostanza proibita nonostante non avesse assunto alcunché. 🔗Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - L’uragano doping travolge Emma Raducanu: sconcertante rivelazione