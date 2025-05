Lupo in fuga per le strade della valle | il video

Un lupo solitario scorre per le strade della valle, catturato in un video che ha suscitato curiosità e inquietudine. Negli ultimi tempi, i lupi stanno attirando l’attenzione in Trentino, tra episodi di predazione e avvistamenti ravvicinati che pongono interrogativi sulla coesistenza tra uomo e natura. Scopriamo insieme le ultime notizie su questi affascinanti ed enigmatici predatori.

Sono decisamente i lupi a tenere banco nelle cronache legate al mondo animale in Trentino negli ultimi tempi: dopo il caso del cane predato nel giardino di una casa e quello, più recente, della colonna vertebrale di un capriolo trovata a pochi passi da Villazzano, frutto di una predazione fatta. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Lupo in fuga per le strade della valle: il video

«Lupo in fuga nel parco». Paura a piazza Sempione, caccia all'animale che si aggira per Montesacro

Come scrive msn.com: A Roma, l'allarme è stato lanciato da più di un residente del quadrante nord-est della Capitale: sin dalle prime luci dell'alba di venerdì 25 aprile, un lupo si aggirerebbe lungo le strade di ...

Quando il lupo scende a valle: incontri, rischi e convivenza in una serata a Cervasca

Segnala cuneocronaca.it: CUNEO CRONACA- Il Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con il Centro Grandi Carnivori, le Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Cervasca, organizza una serata informativa sul lupo per ...

Roma, allarme a Montesacro: “c’è un lupo a Piazza Sempione”, animali selvatici o semplici cani in fuga?

Come scrive ilquotidianodellazio.it: «C’è un lupo a piazza Sempione». È così che ... si sono svegliati sotto l’ombra sinistra di un presunto esemplare selvatico che si aggirerebbe per le strade del quartiere. Venerdì 25 aprile, dalle ...

