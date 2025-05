Lupin III | Immortal Bloodline un nuovo trailer per il nuovo film dedicato al ladro gentiluomo

Sono stati rilasciati un nuovo trailer e un poster di Lupin the IIIrd The Movie: Fujimi no Ketsuzoku (Immortal Bloodline), l'attesissima nuova pellicola animata del ladro più conosciuto del mondo. Il regista Takeshi Koike torna alla regia con Lupin the IIIrd: Immortal Bloodline. In arrivo nei cinema giapponesi il 27 giugno, il film vede Lupin affrontare una figura immortale e la sua enigmatica assistente. La leggenda continua a reinventarsi. Lupin III, un ritorno leggendario sotto il segno del sangue A quasi trent'anni da Lupin III: Dead or Alive, il ladro più celebre dell'animazione giapponese torna sul grande schermo con Lupin the IIIrd: Immortal Bloodline, nuovo lungometraggio animato in 2D firmato da Takeshi Koike. La pellicola, in uscita nelle sale giapponesi il prossimo 27 giugno, riporta in auge la linea più . 🔗Leggi su Movieplayer.it

