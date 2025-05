L' uomo nel mirino | una strana storia di mafia

"Iuomo nel mirino", un avvincente film del 1977 diretto da Clint Eastwood, racconta la storia di un poliziotto sottovalutato che, incaricato di proteggere una giovane prostituta supertestimone, si trova coinvolto in una spirale di violenza e corruzione mafiosa. Con un cast stellare, tra cui Eastwood e Sondra Locke, il film svela le sfide e i sacrifici di un uomo in cerca di giustizia.

L'UOMO¬†NEL MIRINO¬† Iris¬† ore¬† 23.50¬†Con¬† Clint¬† Eastwood, Sondra Locke e¬† Pat¬† Hingle. Regia di¬† Clint Eastwood.¬† ¬†Produzione¬† USA¬† 1977. Durata:¬† 1 ora¬† e¬† 48¬† minuti LA TRAMA¬† Un poliziotto¬† poco¬† considerato¬† dai¬† superiori¬† √® incaricato¬† di¬† scortare¬† ¬†una¬† giovane¬† prostituta¬† come¬† supertestimone a¬† un¬† processo¬† di¬† mafia. Ma mentre scorta lo sbirro¬† si innamora¬† ¬†della¬† donna¬† e intanto¬† scopre¬† che¬† tra¬† gli alti gradi¬† della magistratura e¬† della¬† polizia¬† c'√®¬† qualcuno¬† ¬†che¬† ¬†trama¬† per¬† non¬† far arrivare¬† la¬† ragazza¬† viva al¬† processo. E nemmeno¬† lui¬† se¬† si¬† mette di¬† mezzo,Ma lui¬† si mette. PERCHE' VEDERLO¬† ¬†perch√®¬† anche se¬† Clint¬† non¬† ¬†era¬† ancora¬† un¬† ¬†regista¬† da¬† Oscar¬† il¬† film¬† d'azione¬† ¬†lo¬† sapeva¬† gi√† imbastire¬† come¬† pochi. Bei¬† duetti¬† coll'androgina¬† Sondra Locke¬† che all'epoca¬† era la sua¬† ¬†compagna. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - "L'uomo nel mirino": una strana storia di mafia

Su questo argomento da altre fonti

L'Uomo nel Mirino, spiegazione del finale del thriller con Clint Eastwood

Riporta cinema.everyeye.it: L'Uomo nel Mirino vede ancora una volta Clint Eastwood coinvolto in una situazione complicata: l'uomo veste qui i panni di un agente che riceve l'incarico di scortare una prostituta che dovrà ...

L'Uomo nel Mirino

Secondo cinema.everyeye.it: L'Uomo nel Mirino vede ancora una volta Clint Eastwood coinvolto in una situazione complicata: l'uomo veste qui i panni di un agente che riceve l'incarico di scortare una prostituta che dovrà ...

L'uomo nel mirino streaming

Da comingsoon.it: Scopri dove vedere L'uomo nel mirino in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di L'uomo nel mirino in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate pi√Ļ tristi della storia del la Champions League.