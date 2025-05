Luna Rossa a Bagnoli | il futuro è nel vento

Nel 1994, un evento storico segnò la trasformazione di Bagnoli: l'arrivo dei cinesi, che smontarono l'acciaieria simbolo di un'epoca. Ma oltre il passato, il futuro aleggia nel vento, pronto a scrivere nuove pagine. "La dismiss...". Scopri il racconto completo e il potenziale di questa rinascita. Accedi al sito per abbonarti.

Correva l’anno 1994 e arrivarono i cinesi. Sbarcarono a Napoli e poi risalirono verso Bagnoli per smontare quel restava dell’acciaieria costruita novant’anni prima. “La dismiss. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Luna Rossa a Bagnoli: il futuro è nel vento

Se ne parla anche su altri siti

Luna Rossa a Bagnoli: il futuro è nel vento

Da ilfoglio.it: Ci sarà un futuro per Bagnoli dopo che la “Bagnoli Futura”, nata nel 2002 ... diventerà il punto di riferimento per Luna Rossa che sfiderà New Zealand. L’evento mediatico-sportivo dovrebbe innescare ...

Coppa America 2027, come funzionerà la base dei team a Bagnoli e le regole previste

ilmattino.it scrive: Sarà l'area di Bagnoli la protagonista della 38esima edizione della Coppa America di vela. E' lì che saranno allestite le basi dei Team. Oltre al defender, Team New Zealand, e ...

Luna Rossa raddoppia la sua presenza in Sardegna

Segnala informazione.it: Luna Rossa consolida la sua presenza a Cagliari e rilancia con un progetto che segna una svolta per il futuro della cantieristica navale in Sardegna. Dopo la base al molo Ichnusa, il celebre team ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

JUST DANCE 2021 CON LUNA PER CELEBRARE I NONNI

Con un brano inedito e un video clip divertente, l?astro nascente del rap italiano e Ubisoft si fanno portavoce di un messaggio che inneggia al divertimento in compagnia dei nonni, sognando il giorno in cui ci si potr? riabbracciare.