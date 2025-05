L' Umbria punta forte sugli agriturismi nuovo bando della Regione da 35 milioni di euro

L'Umbria investe nel suo patrimonio agrituristico con un nuovo bando da 35 milioni di euro, di cui 3,5 milioni iniziali. Palazzo Donini sottolinea come questo sostegno sia volto a potenziare l'offerta agrituristica locale, promuovendo un legame sempre più forte tra agricoltura e turismo per valorizzare le bellezze della regione.

Nuovo bando della Regione Umbria per il sostegno agli investimenti nel settore agrituristico con una prima dotazione di 3,5 milioni di euro. Il sostegno, scrive Palazzo Donini, "mira a incentivare lo sviluppo dell’offerta agrituristica umbra e a rafforzare il legame tra agricoltura, turismo. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - L'Umbria punta forte sugli agriturismi, nuovo bando della Regione da 3,5 milioni di euro

Aggiornamenti pubblicati da altri media

‘Umbria in tutti i sensi’: la regione punta sul turismo lento ed esperienziale

Da travelquotidiano.com: Come annuncia il suo claim, “Umbria in tutti i sensi”, la nuova campagna di promozione della regione centroitaliana punta sulla capacità di offrire esperienze ed emozioni ai visitatori.

Pasqua: buoni segnali per gli agriturismi Terranostra - Campagna Amica

Scrive umbrianotizieweb.it: (UNWEB) In Umbria Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’agriturismo, con buoni segnali per tante strutture, grazie a pernottamenti, pranzi e visite, di turisti italiani e stranieri che sceglieranno di ...

L’umbria come meta da vivere con calma e autenticità per il turismo esperienziale dell’estate 2025

Da gaeta.it: L’Umbria presenta la campagna turismo esperienziale estate 2025 a Milano con Simona Meloni, puntando su cammini, borghi, prodotti locali e sostenibilità per un viaggio lento e autentico.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni riconosce la sconfitta: auguri a Proietti e De Pascale per il nuovo corso in Umbria ed Emilia-Romagna

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta del centrodestra nelle elezioni regionali in Umbria ed Emilia - Romagna, congratulandosi con i nuovi presidenti eletti.