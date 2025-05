I l Grand Tour d’Italia continua. Questa volta con uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi. Se Chanel aveva scelto la cornice del Lago di Como per uno show suggestivo e sognante, una Maison italiana ha preferito tornare dove tutto è cominciato, per un défilé dal forte significato simbolico. La sfilata Gucci Firenze, infatti, evoca una sorta di ritorno a casa. Gucci e il suo “Continuum”, quando l’eleganza iconica abbraccia il futuro X Lo show dedicato alla collezione Cruise 2026, non a caso, vede la Maison tornare nella città dove è stata fondata, nel 1921. Dopo l’addio di Sabato De Sarno e la nomina (a sorpresa) di Demna come Direttore Artistico, dunque, Gucci sceglie di esplorare e reinterpretare in chiave contemporanea i codici stilistici che animano il suo DNA. Per scrivere una nuova pagina di storia, dal passato al futuro. 🔗Leggi su Iodonna.it

L'ultimo défilé di Gucci segna il ritorno a casa. Per una proposta tra epoche diverse, tra massimalismo e minimalismo. Con il debutto di una nuova It Bag