L’ultima partita di go | un avvincente bio-pic coreano sul legame tra due campioni – Recensione

Il go è un gioco da tavolo strategico per due giocatori, dove questi si sfidano di fronte a un tavoliere sul quale vengono poi posate delle pedine di colore bianco e nero, con lo scopo di controllare un’area maggiore rispetto a quella dell’avversario. Regole non semplici per i neofiti per questa disciplina, diventata una vera e propria sorta di sport, nata in Cina ma diffusasi in molte parti dell’Asia, come ci racconta questa produzione coreana basata sul rapporto tra due grandi campioni della specialità, ovvero Cho Hun-hyun e Lee Chang-ho. Sbarcato su Netflix come nuova esclusiva della piattaforma di streaming, L’ultima partita di go si propone quindi come un duplice bio-pic, che ci porta a esplorare le vite di questi uomini, delle vere e proprie celebrità in patria dove il gioco è seguitissimo ancora oggi. 🔗Leggi su Superguidatv.it

