L’ultima cena insieme poi le coltellate nel sonno | la ricostruzione dell’omicidio di Stefania Camboni

Una cena che sembrava un momento di convivialità si trasforma in un incubo. Nella villetta di Fregene, dopo l’ultima cena insieme, si consuma un delitto: Stefania Camboni viene trovata morta, accoltellata nel sonno. La compagna del figlio sembra essere l'assassina. Scopriamo i dettagli di questa tragica vicenda che ha sconvolto una famiglia.

