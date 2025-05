L’ultima bufala della Cgil | migranti sfruttati perché clandestini Falso | il 79% ha il permesso

Sul lavoro la Cgil non ne azzecca uno. Anche la narrazione dei “poveri migranti sfruttati perché clandestini e invisibili” non tiene. Anzi, è un’autentica bufala come rivela un articolo de La Verità firmato da Francesca Ronchin. I quesiti referendari proposti da Landini chiedono “un lavoro più tutelato e sicuro”. Il sotto.testo è chiaro: il sindacato rosso la chiama “profughizzazione dello sfruttamento lavorativo”. Tradotto: i lavoratori stranieri sono sfruttati perché senza diritti. Tesi infondata. L’ultima bufala della Cgil: migranti sfruttati perché irregolari. Le morti bianche sono certamente una tragedia immane. È vero che solo nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1.090 e di questi 21% è straniero. Ma non perché sono dei «fantasmi» privi di diritt. Dai rapporti di Altro Diritto raccolti con l’Osservatorio Placido Rizzotto e Flai-Cgil, infatti, emerge che i l 79% delle vittime di sfruttamento sul lavoro sono stranieri con regolare permesso di soggiorno. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

