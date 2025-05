Lukaku-Raspadori il Napoli si affida alla sua nuova coppia d’oro | a Parma serve l’assalto finale

Il Napoli si prepara a una sfida decisiva contro il Parma, puntando sulla potenza della nuova coppia Lukaku-Raspadori. Con l'assenza di Lobotka e incertezze in difesa, Conte fa affidamento su un attacco che promette scintille e sull'impatto di Neres dalla panchina. L'assalto finale è ora più che mai necessario per mantenere vive le speranze in campionato.

Lukaku-Raspadori, il Napoli si affida alla sua nuova coppia d'oro: a Parma serve l'assalto finale Con il forfait di Lobotka e le assenze in difesa, Conte si aggrappa alla Lu-Ra e spera nell'effetto Neres dalla panchina Il Napoli arriva alla sfida cruciale di Parma con un obiettivo chiaro: mantenere il vantaggio sull'Inter e avvicinarsi al quarto scudetto della sua storia. E per farlo, Antonio Conte si affida alla sua nuova coppia d'oro: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Come scrive Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la Lu-Ra è diventata l'arma offensiva principale degli azzurri nel momento decisivo del campionato. Raspadori, il jolly di Conte Da Monza a Lecce, fino alla gara contro il Genoa, Jack Raspadori ha lasciato il segno: assist per McTominay, punizione vincente e gol dell'illusione.

