Diciotto è il titolo dell’Ep di esordio di Luk3, reduce dalla partecipazione ad Amici e da oggi in pre-order. Uscirà il 30 maggio Diciotto (DMBTriggger, distribuzione ADAWarner), il primo EP di Luk3, giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. È disponibile da oggi, 16 maggio, il pre-order del CD autografato, in esclusiva sullo shop ufficiale di Warner Music Italy. L’EP è composto da 6 brani, tra cui l’inedito Canzoncine, racconto della lotta interiore adolescenziale, dove l’artista si rivela con delicatezza e profondità. Raccoglie i brani più rappresentativi del percorso di Luk3 ad Amici 24, come Valentine e Parigi in motorino, che hanno già riscosso grande successo tra il pubblico, oltre al nuovo singolo che si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate Bianca-Prada, pubblicato il 13 maggio e diventato già virale su TikTok. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Luk3 annuncia l’Ep Diciotto, da oggi in pre-order