Luis Henrique Juventus il club bianconero può beffare l’Inter | parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato

Luis Henrique potrebbe diventare il nuovo obiettivo della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo che infuoca il mercato e sorprende l’Inter. L'indiscrezione arriva da Footmercato e potrebbe alterare gli equilibri tra i due club rivali. I bianconeri sembrano intenzionati a mettere le mani sul giovane talento, creando ulteriore tensione nella corsa ai rinforzi.

Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli. Il calciomercato Juventus torna a fare la voce grossa e a disturbare i piani dell’ Inter. Secondo quanto appreso da Footmercato, i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa per mettere le mani su Luis Henrique. Ecco le parole che certificano l’azione bianconera sul giocatore del Marsiglia. LUIS HENRIQUE JUVE – « C’è sempre una differenza significativa nella valutazione del prezzo del giocatore, il che rallenta inevitabilmente le trattative tra le due parti. E questo lascia un po’ di spazio ad altre squadre. Su Luis Henrique ci sono anche Juventus e Nottingham Forest. L’Inter ha un vantaggio importante sulle concorrenti ma il divario tra domanda e offerta lascia aperto uno spiraglio ad altri club ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato

