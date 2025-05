Luis Henrique-Inter si chiude! Ausilio tratta anche al Foro Italico Il retroscena – TS

Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter, ha trascorso una giornata al Foro Italico non solo per assistere agli Internazionali di Tennis, ma anche per trattare concretamente l'acquisto di Luis Henrique. Scopriamo i retroscena di un incontro che potrebbe influenzare il mercato estivo nerazzurro, rivelando le strategie in atto dietro le quinte.

Non era soltanto una giornata di svago quella vissuta da Piero Ausilio al Foro Italico durante gli Internazionali di Tennis. Il Direttore Sportivo dell’Inter, infatti, ha approfittato dell’insolita cornice romana per lavorare concretamente su uno degli obiettivi principali del mercato estivo nerazzurro: Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Tuttosport, proprio nella Capitale, Ausilio ha avuto un incontro riservato con l’agente del talento brasiliano per accelerare la trattativa con il Marsiglia. BATTUTA LA CONCORRENZA – L’ Inter è pronta a chiudere l’operazione subito dopo la finale di Champions League, sfruttando l’inedita finestra di mercato in programma dal 1° al 10 giugno. Dopo l’arrivo di Petar Sucic, Luis Henrique classe 2001 rappresenterebbe il secondo colpo del mercato estivo nerazzurro. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique-Inter, si chiude! Ausilio tratta anche al Foro Italico. Il retroscena – TS

Ne parlano su altre fonti

Inter a lavoro per anticipare il mercato (dopo Sucic): si chiude Luis Henrique? – CdS

Lo riporta inter-news.it: L’Inter si muove con decisione in vista della finestra di mercato straordinaria che sarà aperta dall’1 al 10 giugno, riservata ai club italiani - Leggi su Inter-News ...

Luis Henrique Inter, si riduce la forbice tra domanda e offerta col Marsiglia: Ausilio ha una speranza

informazione.it scrive: Luis Henrique Inter, si riduce la forbice tra domanda e offerta col Marsiglia: Ausilio ha una speranza per arrivare all’esterno brasiliano Luis Henrique è il primo nome nella lista degli obiettivi del ...

Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco: un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS

Si legge su inter-news.it: In ballo c’è il nome di Luis Henrique. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Piero Ausilio può sfruttare un vantaggio. OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di Inter e Bayern Monaco. Le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Bagnone intensa campagna vaccinale con l’ausilio della Misericordia che ha costituito anche il Gruppo di Protezione civile

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla.