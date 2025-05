Luis Henrique Inter, l’allarme dalla Francia: c’è anche la Juventus per l’esterno dell’Olympique Marsiglia! Le ultimissime. Dalla Francia arrivano alcuni aggiornamenti che non faranno felicissimi i tifosi interisti per quanto concerne la trattativa tra il calciomercato Inter e l’ Olympique Marsiglia per Luis Henrique. L’esterno brasiliano classe 2001 è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per la prossima estate, con l’obiettivo di chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale per Club. Tuttavia, stando a quanto riferito da Footmercato, nonostante un certo vantaggio che avrebbe il club meneghino sulle altre squadre interessate al calciatore, la trattativa vede ancora alcune insidie che potrebbero far saltare l’intera operazione: a partire dall’inserimento della Juventus! LUIS HENRIQUE INTER – « C’è sempre una differenza significativa nella valutazione del prezzo del giocatore, il che rallenta inevitabilmente le trattative tra le due parti. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique Inter, l’allarme dalla Francia: «Un fattore rallenta la trattativa, e c’è anche la Juve! I nerazzurri hanno un vantaggio importante ma…»