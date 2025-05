Luis Henrique Inter, colpo di reni di Ausilio che si avvicina sensibilmente al calciatore, ecco la situazione e cosa manca per chiudere. Luis Henrique Inter, masterclass di Ausilio che si avvicina sensibilmente al calciatore del Marsiglia. A riportare preziosi aggiornamenti l’edizione di Tuttosport. Ecco cosa scrivono nel quotidiano, un breve passaggio: LUIS HENRIQUE INTER – «Ora va trovata la quadra definitiva tra le due società, coi francesi che sono scesi dall’iniziale richiesta di 35 milioni a quota 30. Ancora troppi secondo l’Inter che era partita da una prima proposta da 18-20 per salire a 22 milioni più ulteriori 3 di bonus legati al rendimento del calciatore e ai successi della squadra. Lavori in corso per arrivare all’intesa che possa soddisfare tutte le parti in causa. Magari a metà strada, intorno ai 24-25 milioni con qualche bonus a corredo. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique Inter, colpo Ausilio: ora è ad un passo! Cosa manca per chiudere