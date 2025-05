Luis Enrique | Spirito PSG dei migliori due finali! Poi su Dembele

Luis Enrique parla alla vigilia dell’ultima partita di campionato del suo PSG, che domani giocherà contro l’Auxerre. La finale con l’Inter si avvicina. Novità Dembele. PARTITA DI PREPARAZIONE – Luis Enrique ha raggiunto i colleghi francesi in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Auxerre, ultima partita di Ligue 1. Il tecnico spagnolo così: « Guardando il calendario di oggi, ho visto che mancava solo una partita di Ligue 1 domani, la finale di Coppa di Francia e poi la finale di Champions League. Prima del Mondiale per Club. Siamo nella fase finale del ciclo. Domani è una partita che dovrebbe prepararci a essere competitivi per entrambe le finali. Ci sono tre partite. Cercheremo di gestire tutto al meglio, in modo da arrivare in finale con i nostri giocatori al meglio. È difficile, ma non impossibile ». 🔗Leggi su Inter-news.it

